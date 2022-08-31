4天內兩度非禮短裙女乘客　男測量員認2項非禮罪判囚21日

1名測量員涉嫌4天內兩度在巴士非禮同1名短裙女乘客，即用大腿及手背貼近對方的大腿，被控2項非禮罪，案件今天(31日)在西九龍裁判法院提堂，被告承認所有控罪，裁判官施祖堯批評被告「人哋避開你，你仲進一步進擊」，判他即時入獄21天。

24歲被告林楚健，報稱測量員，他被控2項猥褻侵犯罪，指他於2022年8月26及29日，在荃灣眾安街及荃景圍近天橋位置附近的一輛巴士58M上猥褻侵犯女子X。案情指，被告與X互不相識，26日早上約7時，X與被告一同乘搭該輛由荃灣往屯門的巴士，被告當時坐在X右手邊。當巴士駛至眾安街時，穿短裙的X感覺自己的右大腿被穿短褲的被告的左大腿碰到，X便移開一點，但被告再度移近X，並將左手放在自己左大腿外側，以用左手背觸碰X的右大腿，過程歷時約10分鐘，X感到驚慌於是離開。29日事件又再次發生，被告以同一手法，用手背觸碰X的大腿肌膚，過程歷時約1分鐘，X認得被告曾在數天前非禮她，便將事件告知車長及報警。警誡下被告表示「我認罪，我控制唔到自己」。

辯方求情指，被告剛剛從廣州畢業，踏入職場約1個月，精神壓力大才會干犯本案。裁判官指，本案案情絕不輕微，被告2次均直接接觸到X的皮膚，而X已經主動躲開，但被告仍進一步行動，法庭須判處監禁式刑罰，考慮被告認罪及量刑整體性，總刑期為21天監禁。

案件編號：WKCC3092/2022