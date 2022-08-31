糖尿病患者血糖不穩增5成患癌機會　中大指降血壓藥可減風險

糖尿病為本港的隱形殺手，香港每8名成年人中就有1人患有糖尿病，加上人口老化，癌症現已成為糖尿病患者的主要死因之一，本港有4分1糖尿病患者死於癌症。香港中文大學醫學院利用大數據，研究糖尿病患者的患癌風險，發現患有糖尿病並有超重或肥胖問題的人士，倘若血糖水平波動不穩，患癌風險會增加50%；而服用血管張力素系統抑制劑(RASi)類降血壓藥物作治療的患者，與非使用者相比，患癌風險降低50%。研究於年輕、面臨長期病程的糖尿病患者尤其重要。

由於病情控制不佳的糖尿病患者，尤是伴隨肥胖症的情况下，體內會出現異常情況，例如低度炎症，促使癌症發生。故他們的患癌風險，比非糖尿病病人可高出1.3至3倍，特別是肝癌、結直腸癌、胰臟癌、乳腺癌和子宮體癌。中大醫學院糖尿病研究團隊，遂利用香港糖尿病登記冊，包括威爾斯親王醫院隨訪的3萬名患者(1995至2019)，以及香港糖尿病數據庫(2000至2019年)400萬名曾在公立醫院或診所，測量過血糖人士的實際血糖數據，以研究香港華人糖尿病及其併發症的新趨勢。

在1995年至2019年期間隨訪的15,286名，平均診斷年齡為50歲的糖尿病患者中，患糖尿病20年後，有928人患上癌症，最多人患上的癌症依次是結直腸癌、肝臟癌和乳腺癌，共有349人死於癌症。結果發現，血糖波動的肥胖型糖尿病病人患癌風險，比血糖穩定的非肥胖患者高出50%；他們因癌症、血管和其他原因，包括感染和腎臟疾病，而死亡的風險也高出35至45%。另一項中大分析中，在6.3年隨訪253,491名2型糖尿病患者期間，有5.9%人被診斷患癌。研究小組發現，接受RASi類降血壓藥物治療的糖尿病人，患癌風險比非使用者低。研究凸顯良好糖尿病管治的重要性，定期監測以避免血糖水平的波動和肥胖，以及早期使用器官保護藥物，可降低包括癌症在內的致命風險。研究結果已刊登於醫學期刊《TheLancetRegionalHealth–WesternPacific》及《EBioMedicine》。