排污系統成傳播途徑　袁國勇提醒U型隔氣管需保持有水

大廈的排污系統若處理不當，容易成為疫情的傳播途徑。過去屢屢化身「驗樓專家」的政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日（31日）出席物業管理業監管局的專題演講時，總結抗疫7大教訓，提醒市民不要擅改動廚廁喉管，要定期為U型隔氣管補水，因病毒可在喉管長時間生存。

袁國勇在講座上與物管業界人士分享抗疫情況，指自己於疫情期間，到不同樓宇了解病毒傳播成因。他表示在香港很多建築物出現老化情況，導致喉管出現問題，令到新冠病毒的空氣傳播，是前所未有的快速。他呼籲，市民要確保U型隔氣管保持有水，不應改動廁所及廚房的喉管設計。此外，他指不少人在開啟抽氣扇時，同時打開廚房、廁所及走廊的窗戶，導致室內形成強負壓環境，令氣流從天井返回室內。因此在開抽氣扇時，亦應緊閉窗戶，避免形成太強的負壓，把病毒抽入家居。此外，他建議的新建築規範應包括污水渠、U型隔氣管等喉管維護，重建不符合規範的舊樓以及解決喉管滲漏。

他又特別關注疫情資訊的發放，指物管業人員發現大廈出現問題時應主動通報，例如看到不同渠管或垃圾房出現問題，亦要向住戶傳達資訊，令獨居長者可以了解疫情發展。另外，昨日(30日)有消息傳出，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮染疫。袁國勇今日講述過往與歐家榮巡查確診樓宇的經歷，並展示考察相片，笑言「祝佢（歐家榮）快啲好返」，似乎間接引證歐確診的消息。而衞生防護中心傳染病處主任張竹君，昨日在疫情記者會上，就表示不會就個別人士作評論。