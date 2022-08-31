機場三跑工程收回佣案　廉署再起訴5人　累計13人被控告

廉政公署落案起訴香港國際機場第三跑道項目分判商3名「工頭」及2名建築工人，控告他們涉嫌向7名棚架工、木工及紮鐵工索取及收受非法回佣共逾20萬港元，以協助對方獲分判商聘用。廉署就相關調查至今累計控告13人。5人已獲准保釋，將於下周一(9月5日)在西九龍裁判法院應訊。

廉署去年起採取連串執法行動，打擊向建築工人收受非法回佣的不法行為。廉署早前就「三跑」項目落案起訴9名人士，指他們向16名建築工人收取非法回佣。廉署向律政司徵詢法律意見後，近日再分3宗案件起訴5名被告，其中1人早前已就相類案件被控。

被告庄恢濤(31歲)為德鑄工程有限公司「工頭」；黃德厚(41歲)為德鑄前建築工人，被控共10項罪名，即一項代理人索取利益、4項代理人接受利益及5項串謀使代理人接受利益；蒙智獎(45歲)為德鑄前「工頭」，被控一項串謀向代理人提供利益罪名及兩項串謀使代理人接受利益罪名，他亦被控一項串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪名；周福亮(62歲)為德鑄前「工頭」；陳揮程(28歲)為德鑄前建築工人，被控共3項罪名，即一項串謀使代理人索取利益及兩項代理人接受利益。