內地供港鮮活食品充足　抵港蔬菜約2700公噸

昨日菜心及白菜的平均批發價，分別為每斤7.5元及6.3元。

內地進口本港的鮮活食品供應充足穩定。政府今日(31日)表示，根據最新資料，昨日(截至午夜)內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約2,700公噸，與以往平均每日供應量相若。而經由漁護署及蔬菜統營處各批發市場推出的蔬菜約798公噸。菜心及白菜昨日的平均批發價分別為每斤7.5元及6.3元。

雞蛋方面，批發市場供應穩定，過去一星期平均每日供應逾300萬隻，與去年平均每日供應量相若。昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約41公噸，活豬供應正常，供港冰鮮家禽昨貨量約15萬隻，本地屠宰的活雞則逾9,000隻，供應充足。

食米方面，按政府要求，現時食米貯存商要儲備足夠市民15天的食用量存貨。業界表示除了政府規定外，一般也會儲存多一倍存貨，足夠本港市民一個月食用。近年來，本港的食米進口及食用量均維持穩定，約為每年320,000至330,000公噸。今年7月底食米的備存貨量(包括儲備存貨)為29,800公噸。可以儲存的食品，如冷藏肉一般會有約3個月的庫存。