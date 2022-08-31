上月11個食物樣本不合格　食安中心下令停售

食物環境衞生署食物安全中心今日(31日)公布7月食物安全報告，結果顯示在約5,300個完成檢測的食物樣本中，除較早前已公布的11個樣本外，其餘樣本全部通過檢測，整體合格率為約99.8%。

11個不合格食物樣本分別為金屬雜質含量超標的1個龍蝦樣本、1個預先包裝銀鱈魚樣本及1個預先包裝白菜乾樣本；除害劑殘餘超標的1個白蘿蔔樣本、1個唐生菜樣本及1個油麥菜樣本；2個總含菌量超標的冰凍甜點樣本；1個含孔雀石綠的鯽魚樣本；1個防腐劑含量超標的預先包裝蝦子麵樣本，以及1個含二氧化硫的新鮮牛肉樣本。中心表示，已跟進以上不合格樣本，包括通知涉事商戶有關化驗結果、指令有關商戶停售相關問題食物和追查問題食物來源等。

食安中心已對約1,200個食物樣本作微生物檢測，約4,100個樣本進行化學及輻射水平檢測。檢測樣本包括約2,100個蔬菜、水果及其製品樣本；約300個穀類及穀類製品樣本；約400個肉類、家禽及其製品樣本；約800個奶類、奶類製品及冰凍甜點樣本；約800個水產及其製品樣本；及約900個其他類別的食物樣本，包括飲品、烘焙食品及零食等。