失蹤近2年後落網　青年認2019年「6.12」金鐘非法集結

警方新界南總區重案組於今年7月13日在西貢拘捕4名16至23歲男子，指他們均因涉嫌沒有按照法庭的指令歸押。其中1人涉及1宗2019年的非法集結案，在受審當日沒有到庭，失蹤將近2年才落網。他今（31日）午在東區裁判法院承認非法集結及管有危險藥物共2罪，押後求情及判刑。裁判官考慮到同案有其他被告面對相同控罪，故押後本案至2023年1月5日再提訊。

被告王愷銘（20歲）被控於2019年6月12日，在中環夏慤道近添華道一帶參與非法集結；及在同年8月27日管有危險藥物。案情指案發當日警方因應暴力情況，對擬於金鐘龍匯道南行人路舉辦的公眾集會發出反對通知書。同日早上8時半起，數千人用雜物堵塞夏慤道，當日大部分時間夏慤道行車線被佔據，示威者大部分身穿黑衣及戴口罩，有人更在路障前面揮舞英國國旗。現場片段顯示，王愷銘與同案另2名被告利用鐵馬堵路。警方分析影像後，同年8月27日在慈雲山秀芳花園商場外拘捕王，並在他身上搜出一個膠袋，當中裝有2.72克草狀大麻，及搜出一支煙管，內有含大麻酚的0.01克固體。警誡下王僅稱「我明白。」

辯方今天一度表示，希望法庭今天處理王的判刑，並指王因為違反另一宗案件的感化令，被判入戒毒所，王現時正在服刑當中，由於本案亦涉及相關控罪，辯方希望法庭今天處理王的判刑及判戒毒所令。裁判官劉綺雲則指，本案6名被告面對共同控罪，其中2人早前已認罪，她希望待完成餘下3人的審訊後才處理判刑。控方亦補充，終審法院於今年11月將會處理一宗相關案件，預計明年1月才會頒下判詞。與王同案的5名被告分別為梁耀安（25歲、工程師）、羅兆赫（22歲）、馮智彬（28歲、廚師）、何沛鍇（20歲、酒店職員）及郭叡軒（學生、22歲），其中梁及何早前已承認參與非法集結罪，其餘3人則不認罪受審。

案件編號：ESCC 134/2020