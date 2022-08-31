今增9495確診　涉228宗輸入　1400患者獲處方口服藥

第5波新冠疫情毒鏈難斷，單日確診數連日逼近1萬宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生公布，本港今日(31日)新增9,495宗確診，包括228宗輸入個案。本地新增個案當中，有3,054宗經核酸檢測確診，6,213宗是經核酸確認結果的快測呈報個案；另外輸入個案當中，有193宗經核酸檢測確診，35宗經快測確診。昨日(30日)有9名確診病人在公立醫院離世，5男4女，年齡介乎34至97歲。昨日有8間院舍有新增個案，涉及9名院友及1名員工確診，共45名院友需檢疫。今早收到131宗學校呈報個案，涉82間學校。

輸入個案中，110宗在機場發現，59宗於檢疫設施中發現，另有51宗於第4至7日檢疫後發現，8宗第8至14日找到。變種病毒株方面，BA.4、BA.5比例繼續上升至59.7%，BA.5佔52至53%，BA.4佔7%，BA 2.12.1佔6%，BA 2.2佔34%。

醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻醫生指，有文獻顯示服用新冠口服藥將有效減低死亡及重症風險80%，現時每日均有逾千病人，特別是昨天已有1,400病人已服用口服藥。劉續指一兩個病人服用口服藥後離世，並不代表口服藥無效，強調是「講數據、講科學」，希望市民不要有錯誤信息。