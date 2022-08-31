再多9患者染疫亡　34歲男死者已打3針疫苗

第5波新冠肺炎疫情未平，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日(31日)表示，過去一日有9名確診患者在公立醫院離世，患者分別為5男4女，年齡介乎34至97歲。死亡個案中，7人未打齊3針，當中2人未曾打針。

劉表示，而最年輕的死者為34歲男性，已打3針，他在上周六(27日)經快測染疫，前日(29日)下午因腳痛、肚屙等入院求診，當時血壓偏低、有頭暈，其後轉至瑪嘉烈醫院。院方曾為他做X光發現肺部無問題，超聲波亦顯示心臟沒大問題。曾開血壓藥、抗生素等，血壓穩定，不需聞氧氣。惟報告顯示患者血色素及紅血球高，有可能是紅血球增生症，至昨日(31日)清晨4時不省人事，血壓低，情況一直轉差，需插喉，無血壓後停止搶救。當局臨床診斷認為，該名死者的死因很大可能由隱疾導致，未必與新冠肺炎有關。

至於其他死亡個案均有不同長期病患，當中包括一名患糖尿及淋巴癌的84歲女性，她在本月11日因核酸染疫而轉介至香港感染控制中心，當時病毒量高，曾處方抗病毒藥，惟她胃口差，疲累、易暈不太吃藥。直至上周二(23日)發現上消化系統道出血，需轉介至瑪嘉烈醫院外科病房，曾輸血，至前日不治，死因或與上消化系統道出血有關。另外，75歲男士有柏金遜症等病患，本月20日因發燒、心跳快到急症室求醫，心電圖顯示有心室顫動情況，其CT值為21，即病毒量高，到內科病房後持續發燒，以及細菌入血休克，其後離世。另外，一名83歲男死者無打過針，患有糖尿、中風、冠心病等。本月12日因氣促到醫院求診，上周二(23日)突然未能出聲說話，求診後X光發現他中風，相信死亡與中風有關。已打3針的83歲女死者患有膀胱癌，前日因發燒、氣促、精神差到急症室求診，核酸CT值17.9，同樣屬病毒量高，情況一直轉差，至昨日離世。