8院舍現新個案　學校添131宗確診　97名學生染疫

衞生署衞生防護中心公布，本港今日(31日)再多4間老人院舍、4間殘疾院舍出現新冠確診個案，總共有10人染疫，45名院友需要檢疫。學校方面，中心今早接獲131宗呈報確診個案，來自82間學校，涉及97名學生及34名教職員。而過去7日共24間學校錄得2宗或以上個案，其中1間學校疑現傳播須停課一周。

出現病例的院舍包括，明愛麗閣院有1名院友確診，3名院友需檢疫；耆康護老中心有限中心有1名院友確診，4名院友需檢疫；宇達護老中心各有1名院友及員工確診，4名院友需檢疫；瑞興護老中心有限公司有2名院友確診，13名院友要檢疫；新生精神康復會賽馬會農舍有1名院友確診，3名院友要檢疫；香港善導會秦石中途宿舍有1名院友確診，5名院友要檢疫；新生精神康復會思悅園有1名院友確診，9名院友要檢疫；東華三院李恩李鋈麟父子樂活熙庭有1名院友確診，4名院友要檢疫。

學校方面，新增的呈報個案分別來自40間幼稚園，17間小學、24間中學，1間特殊學校。另外，被建議停課的學校為北角的合一堂陳伯宏紀念幼稚園，該校N1班中有2人確診，全班共10名學生。