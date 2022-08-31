7月零售銷售按年升4.1%　珠寶首飾銷售升28.3%

7月零售銷售表見回升，政府統計處今日(8月31日)公布，今年7月的零售業總銷貨價值的臨時估計為283億港元，較去年同月上升4.1%，而6月的零售業總銷貨價值則按年下跌1.3%。與去年同期比較，今年首7個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌1.7%。港府表示，零售業總銷貨價值在7月重拾溫和升幅，因為勞工市場狀況改善支持個人消費，而去年的比較基數亦偏低，估計第二階段消費券應能在未來數月為消費需求提供支持，但金融狀況收緊及近期的疫情發展也會對零售業有影響。

按年比較的個別銷售表現方面，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值升28.3%；燃料銷售升9.0%；服裝的銷售則升3.7%，而超級市場貨品的銷貨價值亦增1.7%。但汽車及汽車零件銷貨價值下跌11.9%；百貨公司貨品的銷貨亦跌9.7%，而書報、文具及禮品則下跌9.2%。

7月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.9%。臨時估計為22億元，按年升8.6%，首7個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計按年上升21.8%。