私院共調撥逾380張病床　助公院接收新冠患者　

新冠疫情愈趨嚴峻，入院病人數量急增。醫務衞生局局長盧寵茂今日(31日)表示，早前與香港私家醫院聯會代表會面後，全數13間私家醫院在首階段騰出364張病床，並視乎實際需要陸續將病床數目增至約1,000張。他透露，經過近日密切磋商，私院整體上加快了接收醫管局轉介病人，部分私院亦調撥更多病床，目前可供使用病床已增至至少380張。當中聖德肋撒醫院和聖保祿醫院，相關病床使用率已達100%。

盧表示，會持續關注醫管局與私院轉介住院病人的合作安排，期望盡快減輕公營醫療系統更為沉重的壓力，以保障市民生命安全。由於香港每日新增個案長期於4位數字高位徘徊，加上涉及Omicron變種病毒株BA.4和BA.5亞系的比例已超過一半，而其傳染性較高，短期內個案數字或會突破每日萬宗。若疫情繼續惡化，醫管局為照顧與日俱增的住院病人，將需要進一步調整非緊急服務的服務量，有可能被迫延遲其他病人的診斷、治療和手術安排，情況極不理想。

他續指，因應個別私院接收病人數目仍有待提升，局方已主動約見相關管理團隊，務求加強雙方溝通，共同尋找解決方法。另外，醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻則表示，私院配合增加轉介床位，能有助減輕公院在應對新冠時的壓力。他又強調，希望最後能增至1,000張病床，但知道要「慢慢嚟」，又稱現在合作已較順暢。