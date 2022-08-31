壁屋懲教所辦建造業就業講座　10在囚青年即場面試

懲教署一直致力為在囚人士提供多元和適切的更生計劃，包括為他們提供市場導向的職業訓練課程。懲教署今(31日)在壁屋懲教所舉辦建造業就業講座暨招聘會，邀請香港建造業分包商聯會會長伍新華、主席陳劍光及司庫陳述浩出席，向18名青少年在囚人士講解建造業的最新發展機遇及介紹「先聘請，後培訓」就業計劃，講座完畢後，香港建造業分包商聯會更即場為有意投身建造業的10名即將離所的青少年在囚人士進行面試。

參與的在囚人士均表示講座令他們獲益不少，對建造業的發展和將來的更生路途充滿信心。署理監督(職業訓練)伍偉東指出，就業機會對更生人士順利開展新生十分重要，很高興在囚人士對今次的就業講座暨招聘會反應踴躍，希望他們能順利在「先聘請，後培訓」就業計劃下，努力完成培訓，並成功考取相關資歷，為建造業及社會作出貢獻。

伍新華則表示，建造業對年青生力軍的需求十分殷切，故建造業議會和分包商聯會今年合作推出「先聘請，後培訓」在職培訓計劃，參加者先由僱主聘請，並會按工種於接受香港建造學院的前期培訓後，到僱主的工地接受在職培訓，為考取相關的中級工藝測試或資歷作準備。他很高興能與懲教署合作舉辦這次講座暨招聘會，不但能為建造業界尋找新血，又能協助在囚人士在獲釋後可立刻投入工作，重過新生。