安樂工程被控違競爭例　法庭准其董事查閱機密證據

前律政司司長鄭若驊的丈夫潘樂陶旗下公司安樂工程被指違反《競爭條例》，於今年6月中遭競爭事務委員會入稟競爭事務審裁處控告，指它與信興集團及另2間公司的工程師，涉及空調工程的潛在反競爭行為，要求競審處作裁決，裁定眾被告違反「第一行為守則」，並向他們施加罰款。審裁處主任法官夏利士早前決定，先預留今年12月1日及2日用作處理信興的剔除訴訟申請。由於案件涉及一些敏感商業機密資料，故法官決定設立保密圈子，只讓圈內的人士可查閱該些敏感資料。審裁處今天（31日）頒布判詞，以決定哪些人士屬圈內。

本案的申請人為競爭事務委員會，答辯人分別是安樂機電設備工程有限公司及安樂工程集團有限公司（以下合稱安樂）、信興機電工程有限公司及信興集團有限公司（信興）、安樂高級工程師佘嘉偉、安樂高級工程師鄭潔純、及信興高級經理關兆堅。夏利士法官早前已決定，將各答辯人的的法律代表列為圈內人士，可查閱敏感機密資料，現時爭議的是上述3名工程師及安樂與信興的董事，是否亦應列為可查閱資料的圈內人士。

競委會一方認為，該些人士不應包括在內，因擔心會資料公開予該些人士促進反競爭行爲。惟法官並不認同，並指競委會錯誤地以為法庭批出保密命令是容易的例行公事。法官解釋指該些答辯人及其董事，需了解本案證據，才可向代表律師作出指示，亦認為競委會沒有正當理由把他們剔出保密圈子外，因此把該些人士列入圈內。

案件編號：CTEA 2/2022