黑槍拆件郵寄流入本港　中環槍擊案槍枝兩個月未尋獲

今次有槍匪光天化日下劫錶行，再次顯露槍枝容易流入本港的問題。不法分子會將槍枝拆開成零件，透過郵寄流入香港再組裝，致執法人員難以阻遏槍枝入境，涉及槍枝的罪案亦不時發生。其中於今年6月南亞兵團內訌，在中環鬧市斬人開槍，涉案槍枝至今仍未尋回。

近年不法之徒將槍械分拆成件後，藉付運航空包裹走私，並包裝成其他產品報關，以逃避規管。海關2021年查獲13宗非法槍械、槍械配件及彈藥案件，較2020年下跌65%。為打擊相關問題，海關去年成立首支槍械搜查犬隊，港府早前亦修訂《2021年火器及彈藥（槍械宣布）規例》，將真槍元件包括身管、槍膛、子彈輪、槍架、槍身、機匣等，列入法例所監管的「槍械」定義範圍。任何人違反相關條例，一經定罪，最高可罰款10萬元及監禁14年。

其中6月10日發生的中環槍擊案令人印象尤深，一輛白色七人車沿雲咸街行駛時，一輛私家車駛至旁邊並跳出多名刀手向七人車猛砍。另一輛客貨車則在混亂間撞向刀手及往下亞厘畢道方向逃去，眾刀手繼續圍攻七人車，不久現場傳出槍聲，眾刀手隨即逃走。案中共3男受傷，其中一名非華裔男子腹部受槍傷，累計有17男被捕。案發至今逾兩個月，雖然警方與跨部門人員連續多晚高調到南亞人士聚腳點巡查，又懸紅25萬元，惜至今未尋獲涉事槍枝及槍手。