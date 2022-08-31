治安不穩嚴重罪案頻生　學者促加派警力巡查增阻嚇力

上世紀80、90年代，本港不時發生持槍劫案，警方會高調在金行、珠寶行及錶行林立的街道巡查，派警車停留街道，震懾悍匪。惟近年街道上少見警員巡邏，往往待罪案發生、有人報案後，始有警員到場，缺乏阻嚇力之餘，不法之徒亦早已逃之夭夭。

今日(31日)本港發生少有持槍劫案，匪徒大模廝樣持刀槍闖錶行，掠劫近3分鐘後始施然帶着大袋戰利物離去。歸根究柢，相信或因近年少見警員在鬧市巡邏，以致缺乏阻嚇力之故，通常在「七一」等大型節慶，始會見到警員頻頻在街頭現身。相比上世紀80、90年代，香港不時發生持械劫案，例如有「賊王」之稱的葉繼歡，於1991年與同黨連環打劫觀塘物華街5間金行，他手持AK-47步槍在馬路掃射，與警察駁火。當時警方嚴密布防，派警車長駐物華街。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，3日內兩度發生嚴重案件，分括油麻地南亞兵團謀殺案及銅鑼灣持槍劫案，6月又發生中環槍擊案，讓人感覺到近年治安不穩。他稱，3宗案件均發生於鬧市，可見不法之徒視法律如無物之餘，亦當警方為「紙老虎」。而警方近年在收集情報方面，亦見力有不逮，未能防患於未然。他認為警方除要做好情報搜集工作之外，亦應加派警員到街上巡邏，在高危地點及罪案黑點可設置簽到點，或派警車長駐，確保有警力防罪及收阻嚇之用。