東寶小館涉違租約條款　無奈被迫9.2前結業　食客紛表不捨

位於北角渣華道市政大廈、有近30年歷史的老字號大牌檔「東寶小館」因涉租務問題，將於不日內被迫結業。據悉，食店早前接獲食環署通知，指其經營涉及租務問題，故租約被終止，並須於後日(9月2日)前清走食檔內的工具，將檔攤歸還政府。惟事出突然，有食店員工提出不滿，並稱署方未予酌情寬限，疑想「趕盡殺絕」。

據店方稱，食環署早於上月3日知會「東寶小館」涉違租約條款，遂對其發出《擬終止租約通知書》。排檔稱，事後曾作出書面申述，惟不獲當局接納，故不得不於後日(9月2日)終止租約。據悉，該店於上周五(8月26日)接獲食環署信件，指大牌檔因經營時持牌人不在現場，故涉違租約條款而被終止合約。更有知情人質疑，是次食環署雷厲風行執法，或與1年半前，前民政事務局長何志平夫婦一行9人在餐廳用膳後涉違限聚令一事有關，認為餐店可能因而被針對。

據知，不少食客知悉有關消息後，紛紛趕赴涉事攤檔打卡留念，並對店舖即將結業一事深感不捨。「東寶小館」作為該區的老牌食肆，盛載不少街坊回憶，此番風波遂使眾多熟客頓失聚腳地，不少人均覺可惜。