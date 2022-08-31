持學士學位勞動人口較上季少近2萬人　學者推斷與移民潮等因素有關

政府統計處今日(31日)公布《綜合住戶統計調查按季統計報告》，據最新數字顯示，撇除外傭，本港2022年第2季的勞動人口數目為343.1萬人，較上季減少逾5萬人，與去年同期比較則少逾13萬人。若以教育程度細分，持有專上教育學士學位人士的整體人數亦較上季少近2萬人，其中以25至39歲年齡群最為顯著，少逾2萬人。有學者推斷勞動人口減少涉及多種因素，包括與最近掀起的移民潮，以至政治、經濟環境不穩有關，認為要改善勞動人口減少所帶來的影響，政府需短期讓市民重拾信心。

《綜合住戶統計調查按季統計報告》顯示本港2022年第2季的整體勞動人口數目(不包括外籍家庭傭工)為343.1萬人，較第1季的348.39萬人，減少5.29萬人，至於與去年同期的356.23萬人比較，更減少了逾13.13萬人。按教育程序細分，第2季持專上教育學士學位人士的整體人數為119.62萬人，較上季的121.6萬人少1.98萬人，25至39歲年齡組別則由上季的60.38萬人，減少2.03萬人，至今季的58.35萬人；15至24歲亦同樣減少9,200人。另外，就業人口數目(不包括外籍家庭傭工)同樣下跌，今年第2季就業人數錄325.24萬人，較上季跌4.3萬人，去年同期則減少9.54萬人。

嶺大社會學及社會政策學系助理教授歐陽達初表示，勞動人口下跌可歸納4種可能性，「一是移民，二是退休，三是進修，四是照顧家人」。他稱，第三種人士則相信與畢業後的社會環境不穩有關，尤其是20至30歲年齡層內的年輕人望延長讀書時間，才決定投入勞動市場；至於第四種人士則多數以基層女性為主，估計受疫情影響，手停口停，被迫暫時離開勞動市場，留家照顧家人。就持有學士學位人士的勞動人口於第2季有大幅度下降的迹象，他相信與移民潮及政治、經濟環境不穩有關，促使部分本來已決意離港的人盡快離開。他稱，經濟不穩可歸咎於本港的防疫政策，包括嚴厲的社交距離措施，如停晚市，停課等；前景不穩則可能基於年輕人欲增加自己競爭力，或尋找更好的工作機遇，加上各國放寬入境條件，因而出國進修，他強調當中亦包括部分留港進修人士。相對於高學歷，低學歷勞動人口亦有下跌趨勢，小學及以下程序、大於40歲亦從上季的25.51萬人，減至今季的24.65萬，他則推斷與經濟環境不穩，疫情下失業問題嚴重，被迫提早退休有關。

歐陽達初認為，勞動人口減少對僱員短期內不會有太大影響，因勞動市場需求大，且供應少，故擁有相同學歷的人會較容易覓工；相反對企業短期內則有影響，譬如人力短缺。至於長期更會對整個社會帶來負面影響，他形容「不理想」，相信會進一步加劇本港的人才流失，生產力受損。他建議，若政府要有助跌低移民潮、人才流失等影響，首先要於短期內令市民對本港政治及經濟環境重拾信心，包括重新檢討防疫政策，如出入境限制上要平衡疫情同社會需求，盡快與其他國家接軌。