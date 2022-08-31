FB「突發事故報料區」停更半月　多名管理員無故「棄群」惹臆測

繼早前有兩名「公務員Secrets」的Facebook群組管理員，涉違煽動敵意及詐騙兩罪被捕後，近日再有知名Fb爆料群組管理員不知何因，突然在近半月內無故停止更新，疑受慮於前車之鑑，「棄群」保身，不少網民因此擔憂涉事群組管理員的近況。

據悉，知名社交平台爆料群組「突發事故報料區」Fb專頁營運近9年，擁逾50萬群組成員，以往一向出貼不斷，深受網民支持。惟有指，近月中(8月12日)起該群組已停止批出新帖，且原有專頁的管理人已由約6人，退至目前只餘一名管理員，更有網民嘗試私信聯絡該名管理員多日，均不得回應。而據網上資料顯示，該名唯一僅存的管理員目前正身處英國曼徹斯特。

「突發事故報料區」群組的宗旨在於通報香港發生的突發事故，是同類專頁中歷史最悠久及粉絲人數最多的Fb專頁，據知，網民出帖前必須打齊時間、地點及事件，再經專頁管理員審核後，才可放至專頁供人閱覽。不少網民對群組突然停更均感詫異，其中有人猜測，專頁或因違規而被Facebook封閉30日，惟亦有不少網民認為事件並非空穴來風，背後原因絕不簡單。更有網民為此另開新的專頁「香港突發事故報料區」，以繼續上傳各區的突發事件。