颱風軒嵐諾向西移動趨台　威力逼近山竹或成今年「風王」

熱帶氣旋「軒嵐諾」昨日(30日)早上增強為超強颱風，預料會在未來一兩日向西南方向移動，橫過台灣以東海域。天文台今日(31日)表示，「軒嵐諾」除了風暴結構完整外，它擁有一顆渾圓的風眼，應會超越4月時的超強颱風「馬勒卡」，成為今年西北太平洋上的「風王」，相信會為其途經之處帶來嚴重的影響。另預測，「軒嵐諾」現時中心附近最高持續風速達每小時240公里，料明日(9月1日)將升至250公里，風力與2018年襲港的超強颱風「山竹」一樣。

天文台表示，相比在西北太平洋上熱帶氣旋典型的「轉向型」路徑，「軒嵐諾」的預測移動路徑較為獨特。受高空反氣旋引導，「軒嵐諾」在未來一兩日會先向西南方向移動，隨後受華中的高空西風槽影響，高空反氣旋會稍為減弱，「軒嵐諾」所受的引導氣流會有所改變，以致「軒嵐諾」會在台灣以東海域改變移動方向。現時最新概率預報顯示，軒嵐諾較大機會採取偏北移動方向，但亦有一定可能性會採取偏西移動路徑，移向台灣一帶。

不過，雖然「軒嵐諾」的中心和香港的距離頗遠，但受到其外圍下沉氣流以及乾燥的大陸氣流影響，本周後期華南一帶大致天晴，天氣持續酷熱。天文台提醒，在持續酷熱天氣下，市民要多喝水及避免長時間在陽光下曝曬，避免受太陽紫外線曬傷並且慎防中暑或因酷熱而引起不適。