特殊學童家庭飽受疫情挑戰　家長壓力沉重

疫情停課期間學校轉為網上授課，對有特殊教育需要學童的家庭帶來重大挑戰。香港小童群益會調查指出，7成受訪小學家長認為疫情令子女學習進度惡化，5成認為有情緒管理及行為問題，逾4成家長則憂慮子女學前有行為、情緒管理及溝通能力惡化的問題；逾7成家長在支援子女學習及發展進度上感到困難，部分更出現中度或以上的抑鬱和焦慮徵狀，情況令人擔憂。

小童群益會於5月18日至7月11日收集了525份問卷，得出上述結果。全職媽媽Janice育有3名子女，年僅6歲的二仔Matthew有自閉症及整體發展遲緩。當幼稚園轉為網上授課，Janice指兒子難以專注及投入，影響學習進度，識字量及詞彙量減少；亦因少上實體課，兒子缺乏和同儕相處的經驗，令學習動機減低。Janice表示，疫下照顧特殊兒童的壓力頗大，曾考慮放棄第三胎。她坦言，「疫情下搵唔到抒發嘅渠道，冇得同身邊嘅媽媽朋友呻吓」，情緒較為暴躁，亦容易與丈夫鬧交，幸好得到丈夫體諒，才可和平收場。

教育心理學家歐嘉莉指Janice的個案只是冰山一角，建議派專業團隊入校教導並協助老師觀察學童的發展狀況，以及向家長提供相關講座和工作坊，好讓能盡早發現特殊兒童及提供適切照顧。小童群益會高級服務顧問林綺梅亦建議，學校及社會服務機構應加強幼小服務銜接及持續支援。