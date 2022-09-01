東方日報A1：4匪持槍銅鑼灣劫錶舖　白日擸千萬元名錶逃

本港治安不靖漸淪罪惡之都，繼中環槍擊案拖逾兩月人槍未獲、本周一南亞幫內訌巴漢遭當街斬殺，匪徒「食大茶飯」更橫行無忌。四名悍匪昨在光天化日下，分持刀錘及類似手槍，闖入銅鑼灣鬧市一間錶行，指嚇負責人及職員，在3分鐘內從容「掃貨」，擸走多達100隻總值千萬元的名貴手錶，隨即跳乘接應車輛揚長而去。警員趕至兜截均徒勞無功，重案組跟進案件，正循天眼片段追緝匪徒起贓，冀能亡羊補牢。

慘遭洗劫的「謝氏錶集」位於駱克道441號地舖，根據社交網頁顯示，店舖經營全新及二手知名品牌的腕錶買賣。昨日下午1時許，4名戴鴨舌帽男子闖入錶行，他們持刀錘及亮槍，淡定地以流利本地話聲稱打劫，在指嚇負責人及職員交出飾櫃鑰匙後，不足3分鐘便擸走飾櫃內約80至100隻、總值約1,000萬元的貴價名錶，再施然登乘停泊在謝斐道的接應車輛逃走。消息指，載乘匪徒的車輛，先高速左轉入波斯富街，繼而向左駛往告士打道，朝中環方向逃去無蹤。

匪幫快閃搶掠全程被店舖天眼攝下，片段顯示他們早有部署，各成員不但分工明確且有條不紊，動作猶如熟手技工。

影片甫開始，負責人及職員正各忙其事，待察覺有人進店後，隨即起身迎接。匪幫由一名穿黑色裝束的男子帶頭，他舉步同時手伸向後，再掏出疑似手槍指嚇鏡頭右方的男負責人；同時，另一名穿藍色外套的匪徒，手持用報紙捲起的長形物體，拆封後拿着一把約45厘米長的牛肉刀指嚇女職員，刀尖距離她臉部僅約兩呎。

兩匪控制現場後，另外兩名攜有一把鐵錘及一個黑色旅行袋的同黨，不慌不忙盡掃心頭好。畫面所見，刀槍匪與受監視的職員似有對話，負責人隨即做出疑似指點動作，不排除是交代櫃匙位置，其餘兩名匪徒迅即向最靠近街頭的飾櫃落手，完全無視櫥窗外人車熙來攘往。4匪劫掠約兩分鐘，黑色袋已近全滿，其中一人努力調整袋中物擺位，騰出空間盛載更多貨物，直至袋子塞爆才夥眾離去，而他孭袋上肩時，雖有零星袋中物飛跌落地，惟各人未有檢拾即快步離去。

錶行姓王（34歲）負責人及姓樊（45歲）女職員幸無受傷，二人啟動保安系統及報警求助。大批警員接報趕至，部分身穿避彈衣戒備，並在附近一帶監察有否可疑車輛，另有人員在錶行內外掃模搜證，警犬亦奉召協助搜索，期間於路邊檢獲數支煙頭，惟未知是否與案件有關。

警方把案件列行劫，實際損失仍在點算，交港島總區重案組跟進，正根據相關「天眼」片段、車輛資料等線索追查，以了解匪徒事先有否「踩線」等，同時追緝一輛涉案私家車，以及4名年約30歲男子，其中3名男子案發時身穿黑色外套，一名男子身穿藍色外套，惟現階段無法確定涉案槍械的真偽。

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