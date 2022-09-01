東華三院年度賣旗顯創意　全城線上線下共襄善舉

昨日（31日）是東華三院一年一度的賣旗日。早上7時開始，超過一萬名義工便在全港各區賣旗，當中包括長者和學生，活動更獲得110間企業及團體響應支持。東華三院董事局多位成員亦親力親為落區賣旗，主席馬清揚（Philip）對義工落力勸捐表示衷心感謝：「今天是東華三院年度賣旗日，我已期待這天多時，我與董事局成員亦有落區幫手賣旗。好開心見到各位義工一起落力賣旗，深深感受到為善最樂。」

各界義工大清晨就在各區準時出動，向市民募捐。即使是上班繁忙時間，不少市民都停下腳步，捐款買旗。一眾東華三院董事局成員，分別到港島區與九龍區不同地點巡視，既為在場賣旗義工打氣，亦親自落區賣旗。一眾義工士氣高昂，而不少學生義工的旗袋亦大豐收。

有來自東華三院馮黃鳳亭中學的男同學義工表示，最難忘的是有司機特意停車買旗，為做善事放低手上的工作，幫助弱勢社群，很開心社會上有這樣的熱心人士。此外，有善長有感小朋友義工落力而買旗，「本身已知東華三院幫助很多有需要的人，路過見到小朋友十分落力賣旗，更加想支持他們」。

馬清揚主席亦表示：「感謝義工在酷熱天氣下戴着口罩，身水身汗仍滿面笑容，落力向市民勸捐，為支援社會上有需要的人出一分力。大家齊心為東華三院籌款，樹立行善助人的榜樣，衷心感激。」

東華三院今年賣旗日的主題為「明日東華」，該院繼續夥拍人氣插畫師Vivian Ho，設計出4款獨特的「東華星球」圓形紙旗，各自代表一個星球，分別是醫療星、教育星、社會服務星及公共服務星。紙旗設計富前衞及未來的感覺，除展望東華服務的未來，亦代表東華服務發展的無限可能及延續性。

而紙旗男女主角更是2022/23年度宣傳短片「東華為善 世紀不變」的主角，加強了宣傳的連貫性。今次籌得的善款將用於東華三院社會福利及教育服務發展，令更多人受惠，福澤社群。

此外，東華三院陳兆民中學學生大使大讚東華三院賣旗相關的宣傳動畫短片和社交平台遊戲，加深對東華三院的認識。學生Michael表示，動畫短片非常有意義，可以喚起大眾對於賣旗的意識。學生Mandy則特別喜歡節日WhatsApp貼圖，指其設計精美又實用，已經和朋友分享。

活動結束時，馬清揚主席再次感謝各界支持，讓賣旗活動順利舉行。他更希望透過紙旗的創新意念，以及該院於社交平台推出有獎問答遊戲和投票活動，進一步推動東華三院的形象年青化，更讓不同年齡層的市民加深認識東華三院歷史與善業，吸引更多年青人多做善事，關心弱勢社群。

東華三院董事局及冠名贊助人已贊助各項籌募活動的直接開支，東華三院不會從活動籌得的公眾善款中扣除行政費用，確保公眾善款全數撥用於該院轄下服務。