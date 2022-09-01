港姐準決賽取消　600萬舞台報銷

新冠疫情嚴峻，無綫《2022香港小姐競選》有6位佳麗中招，大會決定取消本月(9月4日)的準決賽，19位佳麗直接進身25日的紅館決賽！昨日(9月31日)曾志偉確診康復後復工，夥拍麥美恩、邵初、梁凱晴及關楓馨4位港姐，為準決賽取消拍攝港姐特輯，同時正式交代最新安排。曾志偉表示準決賽徹底取消，故臨時變陣錄播特輯：「原本我哋拍咗好多片，準備喺準決賽播，咁橋啲片用得番，剪埋一個鐘左右，畀大家認識今年參賽嘅佳麗。」

曾志偉續指原本港姐準決賽落足心機，可惜始終未能成事：「我哋本身想做一個好另類嘅準決賽，第一係司儀嘅組合，畀4個完全冇做港姐經驗嘅港姐一齊做司儀，全女班好特別啦，第二就係個舞台，後面個Mon會升高升低，兩邊係好大好高嘅屏幕，我企緊呢個位係一個好大嘅水池，下面會滲水、上面會落雨，仲有個好大型嘅歌舞劇叫《Singing In The Rain》，啲女仔已經排好晒，結果依家都做唔到。」

他又透露今次不惜工本搭建舞台，無奈要報銷，慘蝕7位數：「今年使咗好多錢，超過5、6百萬嘅機械工程，但只能夠報銷，因為全部係為今次準決賽特別整出嚟。」並指現時主要做好決賽，確保所有佳麗驗出「一線」後，便將一眾佳麗集中一起，然後點對點公司、酒店兩邊走，希望25日決賽能順利進行。