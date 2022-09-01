新學年首日回校前先快測　家長形容早已熟能生巧　傾向全日面授

今日(1日)是開學日，教育局早前宣布新學年暫以維持半日授課為基礎，師生回校前需先做快速檢測，位於油塘的福建中學附屬學校今早有學生陸續回校上課，師生進校前需於家中預先進行快速檢測，並預先上載結果至校方網上平台，家長則需符合「疫苗通行證」及掃描「安心出行」。有家長表示暑假起已開始為兒女隔日進行快檢，形容「早已熟能生巧，5分鐘內可完成」。該校校長表示有逾9成家長響應教育局提早一日進行快速檢測。

東網記者今早7時許到學校視察首日開學情況，發現學校門口設有紅外線體溫探測儀器為學生檢測體溫，並提供消毒搓手液，入校後需分流向老師遞交《量度體溫及快速抗原測試紀錄表》以供檢查，經核實後方何進入課室。該校校長徐區懿華表示，今天有2名學生回校前忘記做快檢，以及有10名以內的師生於開學前因確診或變成密切接觸者致未能回校，另有正持「黃碼」的教職員回校授課。課外活動方面，徐區稱家長可按自己意願，決定子女是否佩戴口罩進行，家長亦表示放心讓子女除口罩，因學校防疫措施非常完善。她續指，因應疫情嚴峻，新學年校方會向全校學生派發防疫帽，學生需於課室以外範圍佩戴；同時課室亦設有隔板，防止病毒傳播；至於學生留校午膳時亦需分批並隔位用膳。

徐區表示，雖近日確診宗數急升，惟仍希望未來時間學校能維持實體面授課程，強調網課不能追回學生各種成長回憶，家長同樣傾向早日變回全日面授課，坦言「校園生活有限，應把握珍惜。」至於受疫情影響，部分涉及舞台演出的課外活動，如步操等需暫停，對於未來進行課外活動時，或需接種更多劑新冠疫苗，她又稱，整合現時學校整體學生的兩針接種率已達8成，料他們接種第3針的意欲同樣大，故並不擔心。