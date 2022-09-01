防疫嚴苛大型賽事移師外國　議員憂骨牌效應　本港客源遭搶光

接連有大型體育活動取消，擔心產生「骨牌效應」，相反，全世界也爭辦賽事「搶生意」，原定12個在港舉辦的大型體育項目，只剩2至3個可照舉行。議員鄭泳舜希望主辦方及政府加深溝通，不要「一刀切」取消。

中國香港龍舟總會主席鍾志樂今早(1日)在電台節目表示，應因本港防疫措施，國際龍舟聯合會執委會通過將明年8月的世界龍舟錦標賽，由香港移師泰國舉行。若比賽在香港舉行，需以閉環形式進行，相關人員來港前需要接種疫苗，到港後更要每日做檢測。執委會考慮香港現行防疫政策，不想比賽2023年再度取消，而其他國家防疫比較開放，運動員較方便，因此決定改在其他國家舉行。

他對比賽未能在港舉行感到可惜，有運動員就此感到失望，認為事件有極大影響，上屆世錦賽已在泰國舉辦，總會或會申辦2027年世錦賽。他又擔心，未來有更多香港承辦的體育比賽及大型會議，因防疫政策而轉到其他國家舉行，期望港府提供清晰的防疫政策路線圖，供業界參考。