東方揭皇后山乏配套　開學日跨區出門塞爆　運署懶理：交通暢順

皇后山邨居民開學日似打仗。東方傳媒機構(下稱「東方」)早前頭版報道，位於粉嶺皇后山公營房屋項目配套差，而皇后山邨及山麗苑已陸續入伙，區內學額不足，令邨內學童需跨區到上水上學，但又欠缺交通工具配合，今日(9月1日)是開學日，皇后山邨內今早逼滿上班上學人潮，巴士站大排長龍，一度近百人排隊，居民鬧爆早已向運輸署反映增加往上水巴士線，惟一直沒有回應，邨內稍後還有居民遷入，擔心情況加劇。另一邊廂，運輸署卻繼續「闊佬懶理」，今早更發稿稱開學日上午的交通大致暢順，公共運輸服務基本上能滿足需求，正正是官老爺對基層市民的訴求視而不見、充耳不聞的又一力證。

居民刁先生今早上班時，目睹粉嶺學生及上班市民需大排長龍，直斥運輸署漠視民意，他指邨內只有往粉嶺、北角及元朗的巴士線，但不少邨民是從上水搬過來，上班上學仍在當區，而往上水的小巴總站在居屋山麗苑，皇后山邨只屬中途站，繁忙時間，居民根本不能上車，他知悉有學生今早要6點起身準備返學，因預料邨內交通定會「亂七八糟」，令居民好似「要打仗般早作安排」，而他的小朋友幸好早已找到校車接送，可避過一劫。

他又指，早於幾個月前已透過區議員反映往上水的交通配套不足，當時有不少居民簽名支持，但其後只是加開了出市區的路線，他稱早前因應疫情關係，邨內有兩幢公屋作為隔離用途，現時該兩幢公屋已交付，日後將有更多居民遷入。據估計，皇后山公營房屋項目人口約有3萬，適齡學童約1,500人，而區內僅有兩間小學。

一直協助皇后山邨居民增加往上水交通的議員劉國勳表示，知悉今早運輸署有派員往皇后山邨視察，他亦了解今早邨內交通情況非常混亂，區內只有兩所小學，本已學額不足，還有中學生到其他區返學，加上上班人群，可謂「亂上加亂」。運輸署在安排往上水交通問題上屬責無旁貸，促盡快增設往上水巴士線，尤其是早上繁忙時間。東網正向運輸署查詢會否加設皇后山邨往上水的交通配套，正待回覆。