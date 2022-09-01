斥近8億巨資翻新　山頂纜車重開僅6天　今信號故障停駛

第6代山頂纜車將於本周六(8月27日)投入服務，惟重開僅6天即停駛，運輸署今早(1日)表示，因信號故障，介乎花園道纜車總站及山頂纜車總站之間的纜車服務暫停。乘客可轉乘1號專線小巴或新巴15號線，來往中環與山頂。營運方表示，今天已購票的人士，可獲安排退票或改期。對停駛造成之不便，對乘客深感抱歉。

翻查資料，第6代山頂纜車早前耗資7.99億港元的進行升級，包括更換動力、控制及信號系統、纜索、軌道，以及翻新中環和山頂纜車總站，以配合載客量由120人增至210人。

山頂纜車本周六重開後加價達7成，成人單程新收費為62港元，增幅67.56%，來回新收費88港元，增幅69.23%；3至11歲小童、65歲或以上長者單程新收費31港元，增幅1.21倍，來回新收費44港元，增幅91.3%。但由第6代電車於本月27日首日服務當日至今年10月30日，營辦商將提供優惠票價，成人單程收47港元，來回則收66港元；3至11歲小童、65歲或以上長者單程收24港元，來回收33港元，但仍比其於去年6月下旬暫停服務前的票價貴。