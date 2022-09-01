涉初選47人案　區諾軒鍾錦麟認顛覆國家　押至9.28再訊

初選的47名人士涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，47人已全部完成交付到高院處理的程序，其中29人已表明會認罪，包括戴耀廷、黃之鋒、毛孟靜等。當中2名會認罪的被告區諾軒和鍾錦麟，今(9月1日)率先被押解往高院進行案件管理程序。惟辯方表示需時向被告索取進一步指示，故申請把聆訊押後。法庭遂將聆訊押後至9月28日進行。

本案將不設陪審團，是次聆訊由3名指定法官陳慶偉、陳嘉信及陳仲衡處理。另有7名被告今日亦被帶上法庭，相信是旁聽聆訊，包括毛孟靜、吳政亨、范國威等。根據現行法例，涉及串謀顛覆國家政權罪的被告，若為首要或罪行重大者，可判處10年以上監禁，最高刑罰是終身監禁。

29名認罪被告，會由今日開始至11月4日，分11批在高院進行案件管理聆訊。除了區及鍾外，他們還包括戴耀廷、趙家賢、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、岑敖暉、王百羽、袁嘉蔚、馮達浚、吳敏兒、范國威及呂智恆。

案件編號：HCCC70/2022