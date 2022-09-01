部門權責不清　車主霸官地棄車燒公帑處理　申訴署促修例追責

近年隨意棄置車輛於政府土地問題愈趨嚴重。申訴專員公署今日(1日)公布有關佔用官地棄置車輛的主動調查結果，報告認為政府未有立法追究車主須妥善處理車輛的責任，變相可以由政府免費替車主處理棄車；多個部門權責不清；而封管工作亦曾出現真空期，由2018年起未有部門跟進公共道路上棄車的投訴，出現長達2年的真空期，公署批評情況極不理想，建議須盡快推展修例工作，訂明登記車主須妥善處理棄車否則需負上刑責。公署建議，運輸署須跟進及修訂法例追究車主棄車的責任；並主動提醒車主適時續牌及妥善處置棄車責任；而運輸署及地政總署亦應協作加強搜證，提升檢控機會。

公署表示，自2000年香港警務處停止跟進對公共交通和安全不構成影響的棄車後，大多由地政總署就棄車佔用官地而作出檢控，不過地政總署認為舉證困難檢控成效不高，至2007年起停止搜證及檢控，直至2021年民政事務總署介入才有展開聯合部門行動清理，但由於未有法例追究車主，故清理行動淪為政府免費為車主處置棄車，即便審計署曾在2000年已有報告替出問題，惟20多年來問題沒有改善。

此外，公署認為運輸署未有主動提醒車主續牌及妥善處置廢棄車輛，每年因連續兩年未有續牌而被運輸署取消車輛登記的車輛，由2016年至去年共有約6.85輛私家車及8540輛電單車；而地政總署自2007年只作清理而不作搜證及檢控，無助解決棄車問題；執管工作更出現長達2年真空期未有部門跟進棄車問題，直至2021年才有民政事務總署介入事件。