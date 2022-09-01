3公屋項目試行「組裝合成建築法」　未來可供2萬個單位

房委會物色了3個公屋項目，試行以「組裝合成建築法」興建。其中位於東涌第99區的公屋，樓高12層，合共提供240伙，工程預計在明年展開。房屋署回覆傳媒查詢時表示，正物色其他適合以組裝合成建築法興建的項目，初步預計未來以相關技術興建的單位可達2萬個。

承建商指以「組裝合成建築法」興建的公屋，每層20個單位，每個單位由2至4個，由行內俗稱「盒仔」的組件連接，在內地廠房製造和裝修後才運到香港組裝，預計建築期約1年，比傳統方法快最少3個月。採用「組裝合成建築法」興建，除了可以縮短施工期，亦可節省人手。不過，有關技術在香港仍處起步階段，前期資金投入多，相信隨着技術普及，成本可望下降。為應付需求，未來興建的公屋單位會愈來愈多，但本港建築工人短缺，他認為無可避免日後的公屋項目，將全數採用「組裝合成建築法」。

房屋署表示，有關技術的預制組件較龐大，交通運輸及地盤存儲空間都是要克服的挑戰。而為鼓勵承建商投入更多資源，將來亦會以預製組件廠的生產能力、品質、物流安排及臨時儲存方案等資料，作為評審標書的準則。