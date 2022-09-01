白牌艇橫行　申訴署指巡查每周不足一次　海事處捱轟

疫情影響近年市民熱愛前往離島或偏遠地區遊覽，而街渡為市民往返離島或偏遠地區的主要交通工具之一，惟近年無牌街渡盛行，申訴專員公署今日（1日）公布有關「白牌艇」的主動調查。報告指出，海事處的巡航未能有效打擊本地船隻非法載客活動，平均每星期不足1次巡查；而運輸署亦缺乏措施協助市民識別無牌或違規街渡；並忽視了無牌街渡服務問題，不會主動監察在領牌街渡航線停靠點的無牌街渡情況。申訴署建議部門須加強市民乖街渡的教育工作及加強資訊發放，另亦需提升打擊無牌街渡違規載客活動成效。

申訴署在審視當局對無牌街渡的執管工作後發現，海事處針對本地船隻非法載客的巡查活動成效不彰。由2017年至2020年間，海事署的巡查次數為平均每年45.5次，即全港合共平均每星期不足1次的巡查活動，而該處同期的「放蛇」搜證街動更是每年不足1次。申訴署認為海事處針對無牌街渡的巡查行動次數少，而且該處人員截查船隻時即便發現有問題亦只要船上人士作出簡單解釋便無後續跟進及查證。

此外，針對現時多違規載客的第IV類遊樂船隻，海事署未有清楚說明該類船隻只可用於「由船東/承租人純為遊樂用途」的意思，有此類遊樂船會以觀光旅遊團作為幌子，提供載客街渡服務；加上運輸署未有措施教導市民分辨街渡是否有違規，亦未有主動了解船隻是否有無牌經營服務。

申訴署建議，海事處應更頻密進行巡查，若有懷疑應轉介運輸署及警務署；並應就第IV類遊樂船隻的法例說明需如何理解及遵行；而運輸署亦而多加向市民進行宣傳教育；並進行打擊無牌街渡工作。