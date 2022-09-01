科技園以創科聯結世界　融入國家發展大局

今年是香港回歸祖國25周年，也是香港科技園公司（科技園）成立20周年。科技園20年來大力推動創科發展，不斷培育創科人才、孕育科技企業、加速科研成果商品化、壯大創科生態圈。近年，科技園將三個工業邨定位為「創新園」（INNOPARK），以科技融入工業推動再工業化及本港經濟多元的發展。展望將來，科技園將會融入國家大局，把握大灣區發展勢頭，將香港打造成國際創科中心。

科技園建立了全港最大的創科生態圈──香港科學園，現有17,000人在園內工作，包括11,000名研發人員。科技園現支援來自 22 個國家和地區的1,100 多家初創及科技企業，企業數目於數年內增長超過 40%。海外獨角獸Geek+、Nium、雲豹智能自去年起加入科技園的創科生態圈。多年來共有880間企業成功從科技園的「創科培育計劃」畢業，而今年的畢業初創數目更達278間，創歷史新高。上市公司商湯科技、獨角獸Lalamove，以及思謀科技，同樣是科技園培育出的成功企業。

國家主席習近平在六月底到訪沙田科學園考察，明言中央對科技園和香港創科發展的厚望，勉勵香港科研人員和創科企業加倍努力。而李家超出席科技園的20周年慶典，是就任行政長官以來首項出席的創科界盛事，又表示新一屆政府會持續投資創科，融入國家發展大局。他又指，政府正全面推進落馬洲河套地區的港深創科園建造工程，期望與深圳科創園區組成深港科技創新合作區。

科技園20年孕育了不少成功的科技企業，而當中，生物醫藥科技社群的表現尤其出色，數量在數年間由50間增加至超過150間。科技園公司夥伴企業英矽智能（Insilico Medicine），便是生物醫藥科技企業中成功跨界別的例子，專門利用人工智能（AI）加快傳統藥物研發過程。最近，英矽智能的香港團隊於漸凍症治療上取得重大突破，與全球最大型漸凍症研究項目Answer ALS、約翰霍普金斯大學醫學院、哈佛大學附屬麻省總醫院等權威學者合作，利用AI找出新的潛在治療靶點，並於果蠅模型上驗證，期望日後能將結果用於協助漸凍症患者改善病患情況，甚至研發專門治療藥物。英矽智能香港區負責人潘穎博士指：「借助AI，由發現靶點到進入臨床階段的所需時間可以由5至6年縮短至30個月內，大大節省新藥研發的成本和時間。」他又指，科技園在科研道路上為英矽智能提供了特別多協助，包括透過專家網絡連繫英矽智能及各個領域的專家和合作夥伴。

科研項目的前期研究工作做得好，都需要通過市場考驗，「創新」才為之真正成功。在穩健的研究基礎下，科技園近年又透過將三個傳統工業邨定位為「創新園」，以加速科研成果落地推出市場，推動本港經濟多元化發展。創新園配合政府的再工業化政策，將AI、機械人、數據分析及物聯網等先進技術注入傳統製造業，推動由研發到製造的「創新製造」（Innofacturing）及智慧生產。位於將軍澳創新園的數據技術中心（DT Hub）及先進製造業中心（AMC）已落成啟用，支援數據相關科技企業及先進製造企業。

科技園公司主席查毅超於科技園20周年慶典上表示，科技園成立20歲生日，也是香港特區政府回歸25周年，是一個重要里程碑。他續稱：「要完善整個創科生態圈，我認為需要充份利用香港三大獨一無二的創科優勢：包括本地研發（R）、創新製造（I）及國際金融中心（F）的地位。這三個優勢互為影響，相輔相成，一定能夠帶動香港創科向前發展。」展望未來，他期望本地創科能夠「憑藉本地科研實力、香港優勢及優秀人才，衝出香港、與世界接軌」。

提及與世界接軌，科技園近年積極推動香港、內地及海外科研協作，孕育及建立本地科研人才庫。例如，科技園與特區政府合作設立了「InnoHK創新香港研發平台」，首兩個創新平台Health@InnoHK（聚焦醫療科技）和AIR@InnoHK（聚焦人工智能及機械人科技）現時共有28所來自世界各地的頂尖研發實驗室進駐，與本地科研人才一同進行科研合作。InnoHK的科研成果部分已成功推出市場，例如中大醫學院教授盧煜明研發出「無創性產前診斷技術」，可及早診斷胎兒患上唐氏綜合症及多種遺傳病的機會。

展望未來，科技園將會發揮「引進來、走出去」的作用，接軌香港、大灣區及全國、乃至一帶一路等國際創科市場，將香港打造成國際創科中心。科技園公司行政總裁黃克強在科技園20周年慶典上宣布，將在今年年底啟用佔地逾3萬平方米的深圳分園，除了提供各類辦公、實驗和展覽設施，還會設立「大灣區創科飛躍學院」和「大灣區創科快線」，為區內創科人才提供資源、培訓和交流平台，屆時定必為香港創科生態圈開展新一頁。