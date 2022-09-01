11男女涉油麻地暴動　當中6人承認暴動罪還押候訊

2019年11月中警方封鎖理工大學期間，大批民眾應網上號召於油尖旺等一帶聚集，試圖以「圍魏救趙」的方式分散警力，營救被困理大的示威者。警方期間拘捕大批人士，當中11名男女事後被指在油麻地一帶參與暴動，其中6人今（9月1日）於區院承認一項暴動罪、2人則否認控罪受審，餘下3人則於早前已潛逃。認罪的6人須還押至10月14日，屆時辯方將作求情。

11名被告依次是陳卓賢（19歲）、陳亮儒（25歲）、鄭偉樂（19歲）、張綽元（21歲）、張凱𦲀（21歲）、馮興榆（22歲）、洪主龍（21歲）、黎鈞堯（26歲）、劉沛彥（22歲）、梁俊傑（23歲）及梁剛瑋（22歲）。他們同被控於2019年11月18日，在九龍油麻地窩打老道與咸美頓街一帶，連同賴帥彰等人一同參與暴動。陳亮儒、鄭偉樂及洪主龍已潛逃及被頒拘捕令。張綽元、張凱𦲀、馮興榆、劉沛彥、梁俊傑及梁剛瑋今認罪，餘下2人則否認控罪。認罪的部分被告原面對的其他控罪則獲准存檔法庭，不予繼續起訴。另陳卓賢則再被控一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，指他管有一包索帶。

6名被告承認的案情指於2019年11月11日，大批示威者佔據理大，警方在附一帶設防，隨後並包圍理大，阻止他人進入理大及附近。期間，有人於網上發起「圍魏救趙」行動，呼籲他人在同月18日上街聚集，組成「戰線」營救理大內的示威者。案發當日，有大批示威者聚集在油尖旺一帶，致交通嚴重受阻。警方當晚推進期間不停遭受示威者投擲汽油彈等物件，及後於彌敦道與窩打老道交界與示威者對峙。該處有逾千名示威者，包括6名被告在內，他們大部分身穿黑衣、以口罩或防毒面具等遮蔽容貌，示威者不斷向警方發動攻勢，包括向警方投擲至少251枚汽油彈等。警方後來展開圍捕行動，示威者四散逃跑，6名被告分別在逃離現場時被捕，他們分別身穿黑色衣物，佩戴防毒面具、手袖、護目鏡等，部分人亦被搜出帶有生理鹽水、士巴拿及鉗等物品

案件編號：DCCC 755/2020