私家診所接種站今起投入服務 楊何蓓茵冀取代部分社區打針中心

首批「私家診所疫苗接種站」今日（1日）起投入服務，公務員事務局局長楊何蓓茵巡視銅鑼灣私家診所時表示，16間接種站中，已有15間投入服務，餘下1間將於9月中投入，16間診所交通配套完善，市民可於政府網站預約私家診所接種疫苗，毋需再自行經電話預約，截至昨日已有7,300人完成預約。她盼望「私家診所疫苗接種站」能取代部分社區接種體育館，騰出空間予社會福利署接收院舍爆疫長者，惟暫時未有確實退場機制。

楊何蓓茵稱，以往較多市民選擇到私家診所打針，年初多確診個案時一共有1650間私家診所，整體接種額高達3.5萬，形容為「可靠夥伴」，又指過往主要以接種科興為主，故是次望擴大復必泰在私家診所的接種規模，她強調私家診所接種疫苗費用全免，營運的醫療集團且具豐富經驗，過往亦有參與到戶或社區接種，呼籲盡快打針。

楊何續稱，就長者疫苗接種一事，方法一向主動，形容為「針搵人」，現時主要透過3個渠道接觸長者，包括社署接受津貼名單、衛生署轄下長者健康中心名單，以及醫管局普通科門診名單等，惟數據顯示，有3成80歲以上長者仍未打針，她透露政府將委託長者安居協會，透過平安鐘服務接觸仍未接種的長者，呼籲打針，她指最新渠道的相關人士均是長者信任的人，認為可釋除疑慮，令更多長者打針。

楊何蓓茵亦提到，最近有不少幼童相繼患有重症而感到心痛、難過，惟6個月至3歲幼童接種開展至今已4星期，接種率僅逾11%，未到12%，她強調幼童有重症風險是不值得，再次呼籲家長盡早帶子女打針。