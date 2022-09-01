福建附小開學「孝道禮」　學生揼骨奉茶侍父母

百行孝為先，今日(9月1日)為開學日，油塘直資小學福建中學附屬學校於新學年推出一系列以「孝道」為主題的活動，並在開學禮上邀請約60名家長到校，與子女參與「開學孝道禮」，期間學生與家長進行了不同孝道任務，包括「揼骨按摩」、「剪指甲」及「奉茶」等，以體驗並學習孝順父團及敬愛長輩。校方更計劃學期中辦懷孕體驗周，全校學生一連三天需孭着「大肚」於身上，體驗母親懷胎十月的辛酸。

「開學孝道禮」上，校方邀請了學生表演歌曲，以花木蘭故事引入至本年度的「孝道」主題，又介紹成立「孝道大使」的目標及使命。新學年將舉辦8項「孝道」活動，包括第一階段將於每月播放1至3條《孝經》影片，領讀當中的句子和意思；第二階段舉辦《孝經》背誦比賽，又於班上設立「孝經背誦龍虎榜」，在學期未結算，獎勵主動找班主任背誦孝經者；第三階段更會舉辦「故事劇場」，利用短劇呈現《孝經》內容及講述廿四孝故事。

福建附小校長徐區懿華表示，「孝道主題活動」屬3年國際文化視野項目中的其中一項，至於中華傳統文化中，「孝」為百德之首，惟現今一代父母普遍非常疼愛子女，又甚少向他們教導「孝順」的傳統觀念，故建議父母以身作則，一同教子女孝順長輩，校方亦因此希望以活動讓學生熟讀《孝經》，探索孝道在品德價值中的重要性。