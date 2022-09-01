屯門黑幫覬覦公屋裝修利益　恐嚇商家收「陀地」　16人被捕

警方有組織罪案及三合會調查科，聯同新界北總區刑事部及屯門警區刑事部，今日(9月1日)凌晨展開代號「速流」的反三合會行動，期間突擊搜查新界及九龍區多個處所，成功拘捕16名男子(20至68歲)，當中大部分人有黑社會背景，包括2名黑幫高層及3名骨幹成員。

今年年中，警方根據情報，相信有於屯門區活躍的黑社會分子，看中剛剛建成的和田邨及菁田邨之裝修工程利益，於是採取一連串非法行動，包括對承辦商、裝修公司等索取10萬至20萬港元的保護費，亦涉嫌恐嚇、驅趕在附近兜生意的裝修商。此外，警方亦懷疑相關黑幫以一間水泥沙石公司的名義，企圖操控該兩個公共屋邨對水泥沙石的需求，並從中謀取利益。警方自上月開始以「放蛇」等方式進行搜證，過程中亦受到自稱黑幫分子的恐嚇，並被制止派發宣傳單張，惟經深入調查後，終於鎖定目標，拘捕相關人士。

此外，警方同時在區內搗破相信屬該黑幫的武器庫，檢獲1支伸縮棍、4把大錘、3支長木棍、3支鐵通，以及小量毒品和吸食工具，另扣查4輛汽車。被捕人士涉及多宗三合會罪行，包括自稱三合會成員、以三合會社團成員身份行事、刑事恐嚇、藏有攻擊性武器、藏有毒品等。警方的行動仍然持續，不排除有更多人被捕。