港府與粵方就「逆隔離」達成共識　議員促盡早落實具體執行細節

港府與內地將設專班跟進「逆向隔離」細節。對此，議員梁熙對此表示歡迎，期望可以盡快就細節達成共識，包括如何符合內地的檢疫標準等，讓大批有需要返回內地的市民，可先在香港進行隔離便能進入內地。

梁熙表示，因現時內地驛站名額供不應求，現時每天有16000人搶2000個健康驛站預約名額，逆隔離措施可成突破，令兩地未能通關下，更多有需要市民可取得返內地的名額。梁續指，提供約4,500間獨立套廁房間及逾萬張床的落馬洲河套區的隔離設施是首選地點，因該隔離設施至今尚未使用，地點鄰迎內地邊界，港人完成後隔離以閉環方式過境到內地，行政上亦較方便。期望兩地政府盡早落實具體執行細節，包括如何符合內地的檢疫標準等，以盡快實施逆隔離措施。

現時本港共有9個社區隔離設施，提供5萬個隔離床位，本港新冠病毒確診宗數近日持續上升，現時已投入服務的竹篙灣及啟德社區隔離設施可提供約2萬個床位，撇除河套區的隔離設施，本港仍有提供約2萬個隔離床位的6個隔離設施，在有需要時可作隔離之用。故他相信，以河套區的隔離設施作逆向隔離之用，亦不會影響本港的檢疫隔離政策；若隔離設施不敷應用，河套區的隔離設施亦可以在一至兩星期內，變回社區隔離設施。