今增10586確診 衞生署料個案續升 疫苗通行證將下調至5歲

第5波新冠疫情毒鏈難斷，單日確診數破逾萬宗大關。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(9月1日)新增10,586宗確診，包括244宗輸入個案，是繼3月25日後再次衝破萬宗。港大最新即時病毒繁殖率達1.36，代表1名患者可傳染超過1人，張預料數字仍會繼續上升，她續稱疫苗通行證將下調至5歲，設2個月過渡期，政府下周會公布詳情。

變種病毒株方面，Omicron BA.4及BA.5疑似個案佔比升至60%，其中BA.5佔52.8%、BA.4佔7.2%、BA.2.12.1佔6.5%，而BA.2.2則佔33.5%。張指出BA.5個案數仍會上升，預計趨勢會繼續，但難以預計其速度及高度，她表示比較緊張入院數字和醫院負擔情況，希望疫情不會加重公營醫療負擔。而亞博館治療中心病床現已加開至240張。

另外，1名15個月大確診女童情況危殆，現正留醫聯合醫院兒童深切治療部(PICU)。今日有84間學校呈報139宗個案，另有5間學校個別班別須停課一周；過去3天有逾550師生快測確診，均未有返學。