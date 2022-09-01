添11患者離世　包括八旬院友嘔咖啡色物　昏迷送院不治

本港新冠肺炎疫情升溫。醫院管理局今日(9月1日)公布，過去一天再多11名患者離世，分別為5男6女，年齡介乎78至94歲，當中有7人未完成接種3針疫苗、1人未曾打過針；第5波疫情至今，累計有9,488人病亡。

醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示，其中1名82歲男死者本身有長期病患，包括高血壓、中風、有膀胱癌及認知障礙，他本周日(8月28日)於老人院中被發現暈倒不省人事，旁邊有咖啡色嘔吐物，懷疑消化系統出血引致嘔吐，救護員到場立即進行急救，並將其送往聯合醫院急症室，惟心跳一直未能恢復於急症室證實死亡。死者同日經快測證實確診，但未知死因是否與肺炎有關。

至於其餘10宗的死亡個案，劉表示，患者差不多全部都有慢性長期病患，包括糖尿、高血壓、晚期腎衰竭、曾經中風、認知障礙、心跳不規律、心室顫動等，亦相信他們死因與新冠有關。截至今日，共有2,627名確診病人留醫治療，當中349人為新增確診病人。需要入住隔離設施的病人中，517人在隔離病房，171人在二線隔離病房，638人在北大嶼山醫院香港感染控制中心，199人在亞博檢疫措施。昨日(8月31日)新增呈報7名危殆病人及21名嚴重病人，現時合共有48名危殆及58名嚴重病人，當中14名危殆病人正接受深切治療。