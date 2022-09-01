15月大女童染疫　今晨抽搐送聯院　現留醫PICU

第5波新冠肺炎疫情再度升溫，本港單日確診回升至過萬宗。醫院管理局今日(9月1日)公布1宗確診兒童的危殆個案，涉及1名15個月大的女童，她今日凌晨出現抽筋，送至基督教聯合醫院急症室求診，目前留醫該院兒童深切治療部(PICU)。

醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示，該名確診女童本周二(8月30日)起發燒，經快測證實染疫。女童至今日凌晨多次抽筋遂送至急症室，目前維生指數正常，可自行呼吸。劉續指，該女童沒有接種疫苗，其同住祖母及母親快測染疫，2人亦已打3針疫苗。

至於早前公布的多名幼童確診個案，劉更新其中2宗個案情況，包括屯門醫院1名5歲9個月大女童暫時在PICU，情況仍然危殆。另留醫瑪嘉烈醫院的17個月大確診男嬰，昨日(8月31日)進行檢查，證實有新冠引致的腦膜炎，醫院正提供針對腦炎的治療，男嬰需繼續插喉，維生指數穩定，暫時情況同樣危殆。

另外，聯合醫院外科及男女綜合病房1名77歲男病人經檢測確診，院方篩查後發現，同房多4名52至83歲病人確診，分別為3男1女，5名病人正接受隔離治療，情況穩定，有關病房已暫停探訪安排，亦安排病房所有病人及員工檢測。