學校添139呈報確診　涉113學生染疫　5校班級須停課

今日(9月1日)是開學日，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生指，最近兒童入院的數字增加，亦有重症個案，預告當局將疫苗通行證下調至5歲兒童。中心今日接獲84間學校呈報共139宗確診個案，包括113名學生及26名教職員，有5間學校的個別班級須要停課一周。新增的呈報個案分別來自32間幼稚園，25間小學、24間中學，3間特殊學校。

需要停課的班別包括，元朗協康會水邊圍中心特殊幼兒中心的士組，5名學生中有1名學生和1名老師確診；新一代英文幼稚園(屯門分校)1E班，30名學生中有4名學生確診；俊宏軒雅麗斯英文幼稚園有2班須停課，M班上午班group B的13名學生中有3名學生和3名老師確診，K1B班15名學生中有1名學生和1名老師確診，有1名確診老師重複；嘉琳中英文幼稚園K2E班，30名學生中有2名學生和1名老師確診；神召會禮拜堂天澤幼兒園K3，36名學生中有3名學生和1名老師確診。

過去7日共12間學校呈報2宗或以上個案。另外，過去3日有逾550名師快測確診，均未有返學，而今早就有147名師生經快測確診，未有上學。而早前須停課的弘立書院，再多1班有多宗確診個案，3義班的20名學生中有3名學生確診。