直播夫妻性交　逼子手淫問「雄唔雄武」　前警員否認猥褻等10罪

曾任職警員超過20年的男子，涉嫌在兒子讀小一時就教他手淫，到兒子升上小五更「親身示範」，每星期在住所播色情片，要求兒子「坐定定」與他觀看並一起手淫。其後他更被指變本加厲，不但幫兒子請假每日播鹹片，更會帶兒子到商場自瀆，甚至曾經在家中裝設鏡頭，讓兒子直播看他與妻子性交，叮囑兒子「戴耳機聽」，翌日再問兒子：「我尋日雄唔雄武？」。上述男警被控10項罪名，包括7項向年齡在16歲以下的兒童作出或煽惑作出猥褻行為，及3項作為交替控罪的殘暴對待兒童罪，他否認所有控罪，案件今(9月1日)在高等法院開審。

現年47歲的被告以英文代號「FSL」代表，他曾於1998年至2019年2月任職警察，所有控罪所涉及的事件為2016年至2018年間發生，除最後一次在澳門外，其餘均在被告位於屯門住所發生。控方開案陳詞指，被告於2006年結婚，同年妻子誕下兒子X，被告與妻子現已離婚。自X小學一年級開始，被告就開始教X手淫，但一直僅限口述。直至2016年冬天某日，當時X就讀小五，當時住所只有兩父子在家，被告關好門窗，在客廳用電視投影機投射性交影片。期間被告掏出陽具手淫，並叫X一起自瀆，但X拒絕。此後，每星期被告也會如上述般播片給X，該些性交影片除了有男女性交外，還包括男男和女女性交，片段通常長不少於1小時，過程中X除如廁外不可行開。至第3次播片時，被告再邀請X自瀆，X則第一次除褲自瀆。

控方續指直至2017年左右，X就讀小六，被告開始每日播片，甚至經常幫X請假，而地點亦不再限於住所客廳，有時逛街途中，被告會以「慶祝下」為由，帶X去商場廁所，並在不同廁格睇片手淫。另有一次，被告更在房間開裝鏡頭，直播與妻子性交，並叫X帶耳機聆聽。至2018年，被告再次在住所客廳播性交片，要求X自慰，X不想，被告即拿出藤條指嚇「你乖唔乖，唔乖就1、2、3拂落去」，X只好就範。同年某日凌晨，妻子在房間睡覺，兩父子原本在客廳睇足球比賽，其後被告先往關上睡房門，再在客廳播片並要X自瀆，X怕嘈醒母親故拒絕，被告見狀到廚房拿刀指嚇，X只好就範。同年12月28日，被告沒有知會妻子下帶X到澳門遊玩。期間被告曾在酒店內播片，並在X面前一邊自瀆一邊呻淫，X形容似「雞叫」及「癲咗」。2019年2月，X被診斷有自閉症譜系障礙，同年3月社工就事件報警，約4個月後被告被捕。

案件編號：HCCC251/2021