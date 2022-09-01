涉庭內及網上發表煽動文字與影片　兩「旁聽師」否認控罪開審

2名「旁聽師」被指今年初在法院旁聽聆訊時故意作出滋擾行為，早前被警方國安處拘捕，控以發表煽動文字罪，綽號「牧師」的男被告另涉嫌在網上平台持續發布煽動影片，被控多1項作出具煽動意圖的作為罪。2人否認所有控罪，案件今天（9月1日）在西九龍法院開審。裁判官鄭念慈首先聽取控辯雙方法律陳詞，裁定控方指控「牧師」的網上言論屬持續罪行，法庭可以處理，並拒絕「牧師」要求傳召裁判官陳慧敏等人作辯方證人的申請。控辯雙方之後再爭議煽動罪的合憲性，裁判官聽取陳詞後，將案件押後至9月5日續審，若屆時裁定煽動罪合憲，案件將繼續進行，若不合憲就毋須審訊。「牧師」繼續還押懲教看管，女被告則准以原有條件繼續保釋。

59歲男被告彭滿圓及67歲女被告趙美英，均報稱無業，他們共同被控1項發表煽動文字罪，指他們於2022年1月4日，在西九龍法院大樓第3庭發表煽動文字，即具意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；慫使他人不守法或不服從合法命令的文字。彭另被控作出1項或多項具煽動意圖的作為，指他於2020年11月17日至2022年2月16日，在香港製作、上載及廣播YouTube影片並維持一個YouTube頻道，具意圖對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛；慫使他人不守法或不服從合法命令。

甫開庭，裁判官便主動提出，關注針對彭的控罪日期早於2020年尾發生，但根據《刑事罪行條例》第11條，就煽動罪行提出的檢控只可於犯罪後6個月內開始進行。控方回應指被告的作為屬持續罪行，涉案的9段標誌性影片來自同一個YouTube頻道，情況好比洗黑錢案件，被告用一個户口犯案，控方只要在指稱犯案日期的最後一天與起訴日期相差不超過半年，仍可作出起訴。沒有律師代表的彭自行陳詞，反對控方說法，裁判官最終接納控方説法，案件如期審訊。另外，彭早前申請要求傳召3名不同級別的裁判官或法官、以及2名督察和一名警員作辯方證人，均遭裁判官拒絕，認為表面看來他們無法提供關鍵證供。

案件編號：WKCC 928/2022