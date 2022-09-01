政Whats噏：民主派買少見少　副主席續懸空　大埔區會料4度流會

經歷舊年嘅區議員辭職潮同宣誓後，政府形容區議會殘缺不全，於是收回撥款權。有多個區議會人數少到開唔到大會，例如大埔區議會嘅副主席一職已懸空8個月，喺今個月6號將召開大會再選副主席，但民主派嘅區議員已買少見少，區議會主席毛家俊話人選仍然協調唔到，態度僵持，預料將第4度流會。被問及係咪去到任期結束，大會都可能停擺時，佢話都有可能。

前副主席劉勇威畀同係民主派嘅區議員不停催促要按協商，喺出任兩年後「退位」由他人輪任，以畀更多人有主持議會嘅經驗，並喺今年1月1日離任副主席，但事隔8個月，區議會大會3度流會，都未能選出副主席。

根據《區議會條例》，每次區議會大會，必須正、副主席均在場嘅情況下，方可舉行；而若區議員有意競選副主席，必須取得1名區議員動議、2名區議員和議，先可以進入競選程序。其實，民主派嘅區議員區鎮濠同譚爾培都有意競逐副主席，但一直都攞唔到足夠支持去提名。

繼姚鈞豪被取消區議員資格(DQ)後，令民主派區議員由6個減至5個，7月召開嘅大會已經流會，而劉勇威近日亦去咗台灣，即係民主派又少一個，由5個減至4個，買少見少，更加無法突破樽頸位。

毛家俊話依家都睇唔到有協調到嘅機會，事關雙方都係攞唔到足夠嘅支持。咁大會係咪一直停擺，直至任期結束？佢話都有可能，事關睇唔到有任何契機可以令大家轉變立場，除非有一啲議題要逼到埋牆角，唔開大會解決唔到嘅事。係乜嘢？佢話可能係區議會職權檢討，因為呢件事對區議會組成影響好大。

佢話選到副主席，可以召開大會嘅話，就能夠令區議會發揮得全面啲，依家冇開大會，都有其他事務委員會可以處理，只係有關區內罪案數字，就冇辦法搵警方嚟交代，惟有靠一啲非正式嘅場合去溝通。

咁劉勇威點解去咗台灣？佢今日(1日)喺社交平台貼文，交代已見到喺台灣養病多年嘅爸爸，話爸爸依家情況尚可。由於受疫情影響，劉無得以旅客身份赴台探親，所以報讀咗台灣國立成功大學歷史學系研究院，以學生身份去嗰邊讀書，同時照顧埋屋企人。

佢又話因事前有太多唔確定因素，所以冇向街坊詳細交代感到抱歉，但強調縱使人在台灣，辦事處仍然運作。佢又話大學方面會先修讀一個學期，預計年底就會申請休學，仲期望年底返港時可以唔使酒店檢疫。