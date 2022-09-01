政Whats噏：立會大樓外今圍板 梁君彥：會貼上創意設計圖像

立法會綜合大樓進行擴建工程，承建商今日(1日)喺大樓周邊範圍同1樓天橋入口進行圍板工程，以設定工地範圍並興建臨時有蓋行人通道。立法會主席梁君彥喺社交平台，指秘書處、建築署同承建商特意共同創作咗一啲簡單而富有意義嘅設計，當中仲帶出擴建工程背後嘅理念，包括「擴‧視野」、「建‧未來」同「新面貌‧新里程」等圖像，貼喺圍板度。

梁君彥話較早前，佢同秘書處、建築署署長同埋工程承建商代表舉行定期會議，設法喺保障施工安全嘅情況下，加快工程進度，兼且要盡量減低對立法會運作嘅影響，而今日承建商就喺大樓周邊開展臨時有蓋行人通道及圍板架設工程，亦將大樓外嘅植物遷移至鄰近添馬公園嘅海濱地帶，預計喺10月中立法會復會前就完成。

喺工程進行期間，綜合大樓入口實施臨時安排，秘書處喺連接綜合大樓嘅行人天橋同添馬公園張貼標示，協助公眾人士經添馬公園到達立法會「煲底」嘅公眾入口。佢話呢個臨時安排難免會令議員、職員、傳媒、訪客同公眾人士帶來不便，但為確保施工安全暢順，希望大家體諒，而圍板工程完成後，所有出入口就會恢復開放。