天星小輪上半年載客創歷史新低　每航班收入僅150元

天星小輪今年上半年的載客量再創歷史新低。

新冠肺炎疫情持續，天星小輪早於今年3月公布，兩條專營航線的載客量於首兩個月大減，公司自2019年6月至今年3月出現虧損。惟財務狀況再度惡化，天星小輪今日(9月1日)公布2022年半年度報告，客量再創歷史新低，負資產更增至6,600萬港元，面對疫情近日再度升溫，公司前景持續未明。

天星小輪指出，封關令客量減半、東鐵綫過海段令渡輪服務持續邊緣化、非票務收入將隨合約期滿將會下降，令天公司經營進一步困難。在今年上半年，天星小輪客量為342.2萬，按年跌26%，較疫情前低68%，創歷史新低。平均每航班的乘客人次總數為50人，少於總可載客量的15%，平均每航班收入僅得150港元。

收支方面，天星小輪今年上半年總收入為3,220萬港元，支出為5,255萬港元，除稅前虧蝕2,034萬港元。天星小輪指，現時每1蚊專營航線收入，便有2蚊支出；每次航班的員工成本超過500港元，服務每位乘客的員工成本超過10港元，燃料成本在一年內增長了超過一倍。而專營航線的虧損按年增加800萬港元，即47%，平均每星期損失港幣100萬港元。