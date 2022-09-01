「逆向隔離」如雞肋　市民直言無分別　遊埠考慮去他國

為恢復中港兩地人員往來，港府向內地提出「逆向隔離」方案，即讓港人先在本地隔離，經閉環管理再入境內地，以符合內地「7+3」的隔離要求。惟對於新方案，雖然有市民表示比起現時的措施好，方便需到內地工作的港人，但普遍市民的反應卻較為冷淡，認為方案不具吸引力，亦不會因此而考慮到內地旅遊。

市民陳先生在新冠肺炎疫情前會到內地購物及旅遊，他認為政府提議的方案毫無吸引力，但認同在香港隔離比起到內地「坐疫監」好。不過他強調任何形式的隔離都是隔離，本身對市民來說已不方便，故認為沒有大分別。另一市民陳女士則指，新方案「太strict(嚴謹)」、「唔方便」，她認為應仿傚外國的做法，廢除所有隔離要求，惟她同意至少比起現時要搶隔離酒店的訂房更好，僅屬權宜之計「好過無」。

另有市民認為港府提出的「逆向隔離」新方案較現時好，令市民到內地的成本減低，省下搶訂內地酒店房間的金錢，其中，市民何先生認為此方案對於需要往內地工作的人士來說比起以前方便，但自己過去不曾有到內地的習慣，而外遊則會考慮到其他地方，例如泰國等已放寬防疫政策的國家，暫不會考慮到內地旅遊，因其防疫仍較其他地方嚴謹。