蝸居積物成山丘　老人集癖惹蟲憂　媳染紅斑嗌搬走

窩居縱小，有你我一家伴隨，尚算「歡笑多於唏噓」，但若家中積物成山，連小小窩居亦無立錐之地，不知大家還能住得安樂嗎？近日有網民在社交平台訴苦，稱其男友的母親經常執拾雜物至家中，疑患「囤積症」，使其本就不寬敞的住宅，變得幾無立錐之地，更惹來滿屋蝨蟲，令其一度難以接受，甚至落下一身紅斑、皮膚病，淒情之處遂引網民共鳴。

從相片可見，該處屋所幾近四分之三的地方被雜物所佔，當中有數不清的紙袋、布袋、膠盒、膠樽，乃至各式被「封印」在白色儲物箱內的「奇珍異寶」，雜物雖有茫茫之多，你卻硬是難以遍尋當中真正有價值的一兩件「寶物」，認真「神奇」。除居所積物成山，使走道窄至僅餘隻身可過之外，據事主稱，家中更引來不計其數的木蝨、床蝨，令本就有皮膚病的女事主腳脾染上一片紅斑，久癢難耐！

事主最後稱，其男友打算搬屋「撤離」，惟鑑於舊居蝨蟲問題嚴重，令其不知應尋搬屋公司，還是滅蟲公司協助為先，相當「頭痕」。有網民知悉後表示，「哇好誇張喎，建議call(召喚)滅蟲好啲」、「你男友唔使搵搬屋公司同滅蟲公司，咁既情況，如果係我就一樣嘢都唔攞去新屋，否則帶埋啲蝨過去仲大鑊」，當中不乏真知灼見，一言點出治本根源，指「老人家思想唔改變，就算拋幾多都冇用，依然會係街搬番咁多番黎」、「首先要醫佢媽媽清晒佢啲寶物先有得搞」。