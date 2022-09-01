港男叫外賣慶生　魷魚通菜現菜蟲　餐廳冷處理惹議

惡疫當前，不少港人都會選擇叫外賣，避免外出與潛伏的確診者接觸。不過，叫外賣都要小心食物安全問題，稍有不慎隨時會食咗異物落肚！將軍澳有居民今晚(9月1日)在社交平台發文，指為慶祝生日與妻子及女兒透過外賣平台，於某星馬泰餐廳落單，未料進食期間在一餸菜裏發現兩條肥美的菜蟲。由於妻子已懷有6個月身孕，事主擔心她誤食後會感到不適，遂立即致電餐廳投訴，惟店員反應冷淡，更「冷處理」指下次落單會再作補償。事主直斥：「咁樣嘅處理方法，仲想叫人下次繼續光臨先補償？」

該名居民在Facebook專頁「將軍澳主場」反映遇到上述情況，並在留言中提到涉事餐廳為連鎖食肆「亞金南洋茶室」。樓主表示本身慶生外出食飯，但因要照顧女兒，遂決定在家叫外賣，於Foodpanda上幫襯上述食肆，未料在一碟「玻璃魷魚通菜」中發現菜蟲，「老婆在進食途中發現此異物(菜蟲)，事後本人致電該餐廳告知發現菜蟲，亦擔心懷有6個月身孕嘅老婆食完會不適，該餐廳接聽電話該員工表達歉意，叫我下次落訂再作補償」。樓主續指，聽得出接聽電話的員工「話唔到事」，但由於自己亦是從事餐飲業，對於餐廳的應對及處理方法表示憤怒；而令人無奈的是，事主其後亦在同一餸菜裏發現第2條菜蟲。

網民得悉後紛紛留言批評涉事餐廳，「咁大條，睇到打冷震，係咪根本無洗菜」、「條肥菜蟲係咪中咗輻射？使唔使咁大條」；更有人反映該食肆之前已有類似問題，「我上次食海南雞飯都有隻黑色昆蟲喺飯入面，唔會再幫襯，好污糟」。其實，根據《公眾衞生及市政條例》指出，任何人售賣任何擬供人食用但卻不宜供人食用之食物，即屬違法。同時，該條例下附屬的《食物業規例》亦清楚訂明，任何人經營食物業進行或協助進行出售食物的程序或工作，都須採取一切合理需要的措施保障食物安全，以免食物受到污染或變壞的危險。因此，若食客在享用食物後出現疑似食物中毒症狀，其生產商或零售商均須負上法律刑責。